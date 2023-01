Por extorsionar a conductor borracho condenan a más de 4 años de cárcel a dos policías en Medellín

Condenaron a más de cuatro años de cárcel a dos policías que extorsionaban a conductores borrachos para no reportarlo ante los agentes de tránsito en Medellín.

Se trata de los patrulleros Carlos Andrés Sánchez Beltrán, de 31 años de edad, y César Rodolfo Cabarcas Benitez, de 38 años, condenados por estos hechos de corrupción.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el 7 de agosto del año 2019 en una estación de servicio del barrio Belén de la capital antioqueña, los dos uniformados se habrían apropiado de una cadena valorada en 3.500.000 pesos de propiedad del conductor de un vehículo que se encontraba borracho.

La víctima fue constreñida a entregar la joya para evitar que el caso fuera remitido a las autoridades de tránsito, pues sería peor porque podría perder el pase de conducción y someterse a una millonaria multa.

De hecho, el patrullero Sánchez también fue imputado por apoderarse de un reloj de 500.000 pesos de propiedad de otro conductor, que fue retenido de manera arbitraria y a quien amenazó con plantarle evidencias dentro su vehículo si no accedía a sus pretensiones económicas en el barrio Belén Fátima en febrero de 2020. La víctima accedió porque no tenía cómo pagarle el dinero que el uniformado le exigía como extorsión para no reportarlo.

Los dos policías fueron condenados por los delitos de concusión y prevaricato por omisión a 51 meses de cárcel, además, deberán indemnizar a las víctimas de estas extorsiones.