Secretaria de Educación de Medellín advierte que contrato que la tiene en líos no ha sido liquidado

Luego de que fuera aplazada la audiencia en la que la Fiscalía le imputaría los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación a la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, la funcionaria de Daniel Quintero se pronunció.

La secretaria, quien está inmersa en una investigación junto a la exdirectora técnica del programa Buen Comienzo, Lina María Gil, y al representante legal de la Corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez Montoya, por presuntas irregularidades en un contrato de $20.692 millones de pesos para la atención y entrega de paquetes alimentarios a los niños y madres gestantes beneficiados con Buen Comienzo, reconoció que durante la ejecución del contrato se recibieron varias alertas, razón por la cual no ha sido pagado en su totalidad y tampoco ha sido liquidado.

"Hoy ese contrato no está liquidado, precisamente, por las alertas que en algún momento se presentaron y, no hay desviación de fondos porque no está liquidado. Estamos en ese proceso con las entidades que nos requieran y seguimos trabajando en esto", le contestó a Blu Radio Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín.

La funcionaria, quien deberá presentarse nuevamente ante un juez en febrero, aseguró que está tranquila pues la forma de contratación que se usó para elegir a Colombia Avanza, como el operador del mismo, se venía implementando en administraciones anteriores.

