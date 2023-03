Sector turismo en Medellín ya empieza a ver afectaciones por el cierre de operaciones de Viva Air

Cancelaciones y modificaciones en las reservas de varios hoteles en Medellín, Antioquia, y el país, es lo primero que empezó a ver la industria del turismo como un común denominador después de que la aerolínea Viva Air dejara de funcionar el pasado lunes .

Sandra Restrepo González, directora ejecutiva de Cotelco Antioquia, la Asociación hotelera y turística de Colombia, explicó a Blu Radio que si bien no tienen por el momento un consolidado de cancelaciones, sí ha sido un hecho que se ha repetido en Medellín y todo el país.

"Muchas de las personas están haciendo las cancelaciones en los hoteles por esta situación, porque ya habían comprado tiquetes con anterioridad, habían programado sus vacaciones con anterioridad, entonces nos afecta, claro", comenta Restrepo González.

Para Sandra, el cierre de operaciones de Viva Air "no solo afecta a los pasajeros directamente, ni a la aerolínea, como tal y a los empleados de Viva; sino que también al turismo en general y el turismo en Antioquia es considerado el segundo a nivel Colombia en importancia".

Una muestra clara de lo que dice Cotelco es la situación que vive una agencia mayorista de viajes que, sin ser exagerados, se acerca a una quiebra segura por cuenta de los 8.000 tiquetes que tienen comprados hasta el próximo mes de octubre, con Viva Air, para sus clientes y por los que nadie responderá.

"Si Viva desaparece, el dinero, ¿quién no lo va a devolver? No hay, no hay quien responda, ni nosotros a nuestros clientes. Estamos preocupadísimos", dijo a Blu Radio Diana Vargas, gerente de Viajes La Corona.

Otro de los grandes afectados es, sin duda, el aeropuerto José María Córdova por el que, durante el 2022, pasaron un total de 4'009.394 de pasajeros de Viva, el 80 % de ellos en vuelos nacionales y, como si fuera poco, esta cifra representa el 30.14 % de la operación del José María durante el año pasado.

A estas cifras también se une el reporte de 1’400.000 visitantes que tuvo Medellín durante el 2022, muchos de los cuales llegaron por vía aérea. Es por esta razón que la industria turística espera que se piense también en ellos cuando se trata de buscar una solución al problema nacional que ha generado Viva Air.

