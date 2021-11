Si hay retraso en Hidroituango, se evaluaría una posible nueva subasta de energía: Minminas

En la clausura del Congreso de Naturgas en Cartagena , el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, sostuvo que en caso de que se materialice una afectación y retraso al proyecto de Hidroituango por la decisión de la Contraloría , se evaluaría si se hace una nueva subasta de energía para los años 2024, 2025 y 2026.

El alto funcionario se refirió al fallo confirmatorio de la Contraloría por detrimento de 4.3 billones de pesos contra 26 personas y empresas; y señaló que es respetuoso de las decisiones fiscales y administrativas.

Sin embargo, reconoció que eventualmente, el proyecto podría tener afectaciones en sus tiempos, pues se espera que el próximo año entren en operación las primeras dos turbinas y el actual contrato del constructor termina el 31 de diciembre.

El ministro Mesa indicó que cuando ocurrió la contingencia en 2018 se hizo una subasta para subsanar esa energía que Hidroituango no pudo cubrir, por lo que se podría evaluar un nueva subasta de energía para garantizar la energía de los próximos años en caso de que aún no pueda operar la hidroeléctrica o no pueda estar a su máxima capacidad.

"En caso de que se materialice un retraso adicional, pues estaríamos contemplando, considerando y evaluando si es necesario hacer una nueva subasta de expansión, para los años 2024-2025 y 2025-2026", dijo el ministro.

Mesa señaló, además, que si bien Hidroituango tiene el compromiso de que en el segundo semestre del próximo año tenga en funcionamiento sus dos primeras turbinas, en 2023 debería estar a un 50% de su capacidad porque se encenderían las turbinas 3 y 4.

