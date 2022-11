Sigue la incertidumbre por fechas de Hidroituango y posibilidad de pagar millonaria multa a la CREG

La incertidumbre frente al futuro cercano del proyecto Hidroituango no termina. Tras finalizar el nuevo Puesto de Mando Unificado, no hay un cronograma definido para las evacuaciones de las comunidades en peligro de los municipios de Ituango, Briceño, Valdivia, Tarazá y mucho menos para el encendido de las dos primeras turbinas.

Frente a la CREG, si bien EPM y la Gobernación de Antioquia han enviado solicitudes para que se amplíe el plazo de inicio del proyecto, que actualmente tiene como fecha el límite el 30 de noviembre, según Jorge Andrés Carrillo, gerente de la empresa de servicios públicos, en la comisión están estudiando, pero solicitaron más información.

"Hoy el director ejecutivo y la ministra como presidenta de la Comisión, básicamente informaron que están en evaluación y que están pidiendo una información adicional, que es distinto a que la solicitud haya sido incompleta", señaló Carrillo.

Lograr una remoción del plazo le permitiría a EPM, no solo evitar enfrentarse a una multa que podría superar los 5.7 billones de pesos, sino también concentrarse en los procesos que aún deben adelantar con las comunidades aguas abajo del proyecto.

Y es que al terminar el PMU, el gobernador encargado de Antioquia, Juan Pablo López Cortés, explicó que se definieron ya el tipo de pruebas que requerirán las evacuaciones de las poblaciones en riesgo, pero aún no se definen sus necesidades.

"Esta prueba, para la cual se hará la evacuación preventiva, será la prueba de sincronización y rechazo a carga máxima", indicó López.

Es por esto por lo que en el PMU se acordó que durante esta semana los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de los municipios con poblaciones en peligro tendrán una visita al proyecto para ser informados sobre el estado y los riesgos que representa.

Con esta información se espera que estos Consejos Municipales evalúen hasta qué punto están preparados y cuáles son las necesidades adicionales que tienen para enfrentar las evacuaciones preventivas.

Una vez se tenga esta información, EPM ya podría estar actualizando el cronograma que esperan esté dentro del plazo que se tiene con la CREG.

"Se evidencian que hay preparaciones adicionales o hay necesidades adicionales, pues por supuesto que eso va a tener un impacto en ese cronograma, que evaluaremos y comunicaremos oportunamente", dijo el gerente de EPM.

De igual manera, desde EPM insisten con dar un mensaje de tranquilidad a las comunidades y autoridades frente al riesgo más preocupante: el macizo rocoso.

"En concepto de EPM no existe el riesgo de colapso del macizo rocoso por la entrada en operación, se mantiene los dos riesgos que son el uso continuo del vertedero y los taponamientos", añadió Carrillo.

Aún así, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aprovechó el debate sobre Hidroituango en la Comisión Quinta del Senado, para reiterar que en su cartera aún no reciben la información de riesgos actuales del proyecto.

"La revisión de la totalidad de documentos y estudios de riesgo, esta misma solicitud la he reiterado yo personalmente en cada uno de los PMU en los que he participado. Sin embargo, a la fecha, no hemos tenido todavía acceso a esa información", manifestó la ministra de Minas.

Ante este panorama, lo único claro en este momento es que aún habrá que esperar unos días más para saber los nuevos cronogramas de EPM para evacuaciones y encendido, la decisión de la CREG y el futuro del proyecto hidroeléctrico más ambicioso del país.

