Un aumento de penas no resuelve el problema: Alejandro Gaviria frente a decisión de cadena perpetua

El precandidato presidencial Alejandro Gaviria llegó a Medellín este viernes, 3 de septiembre, para dialogar con la ciudadanía y avanzar en la recolección de firmas. Dentro de los temas que abordó estuvieron la salud, corrupción, alianzas, degradación del debate político y se refirió a la cadena perpetua de menores que tumbó la Corte Constitucional este jueves.

En un encuentro con la ciudadanía en la zona Industrial de la capital de Antioquia, el precandidato se refirió a la decisión de la corte, la cual tumbó la cadena perpetua. Frente a esto, Gaviria indicó que a todos los ciudadanos les debe preocupar la desprotección de los niños y niñas.

“Lo primero que hay que hacer es que no exista impunidad, que los violadores de niños y niñas sean castigados, vayan a la cárcel y se persiga, un aumento de las penas yo creo que no va a resolver el problema, no creo en el populismo punitivo”, aseguró.

También se refirió a la invitación de conversar con la coalición de la Esperanza.

“Yo les he dicho que así como se está conversando con la gente, puedo conversar con ellos, puedo conversar con otras fuerzas políticas y probablemente entre tres o cuatro semanas, nos reuniremos y vamos a cambiar a intercambiar propuestas, visiones de país”, informó Gaviria.

Frente a la corrupción, dijo que primero hay que conocer su estructura, entender cuáles son los diseños del Estado que llevan y conducen a eso, al clientelismo, y la importancia de la independencia de los organismos de control.

Publicidad

Señaló que en las últimas semanas se ha presentado una degradación del debate público.

“Yo entro a la campaña presidencial y lo primero que dicen es todo tipo de mentiras, desde que yo fui un empleado de Luis Carlos Sarmiento, se fueron hasta el siglo VIII, inventaron un parentesco con el expresidente Álvaro Uribe, es un tipo de debates sin sentido, alejado de las necesidades de la gente, yo voy a proponer una cosa distinta”, dijo.

En temas de salud, informó que Colombia necesita una reforma que respete las capacidades construidas, pero que por fuera de las grandes ciudades permita un acceso más oportuno.

Durante el día, el precandidato se reunió con empresarios y sociedad civil, mañana tendrá una agenda más familiar y espiritual, dice que se reconectará con los compañeros del colegio y la universidad.

Invitó a quienes piensan distinto a que se unan a la campaña y que sea una fuerza unificadora que muestre al país caminos de esperanza.

El precandidato Alejandro Gaviria dijo que la tarea es recolectar 1.200.000 firmas de las cuales ya cuenta con 20 mil.