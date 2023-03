Veeduría ciudadana pidió intervención de Contraloría en Central Park: "va a ser un elefante dorado"

Blu Radio conoció una carta en la que la red de Veedurías de Colombia solicitó a la Contraloría y Fiscalía una intervención urgente en lo que se llamó el “Central Park paisa”, que se construye en Bello, Antioquia , donde se entregaría un parque metropolitano y no un parque de motor internacional donde se han invertido más de 200.000 millones de pesos.

Se trata de una carta de 21 páginas donde Pablo Bustos Sanchez, quien es el presidente de la red de veedurías de Colombia, argumenta la intervención, porque lo que va a entregar la Gobernación de Antioquia es una obra pequeña, un parque metropolitano que valdría unos 4.000 millones de pesos que serviría a los 10 municipios del Valle de Aburrá y no un Autódromo Internacional donde se han invertido esos 200.000 millones de pesos, que recordemos este lugar tuvo la visita de Juan Pablo Montoya que pidió que ojalá esto no se convirtiera en una cicloruta, sino, en un sitio para eventos de Fórmula 1 como hoy quiere Barranquilla.

Por eso, aseguró el señor Bustos, no se entiende por qué la gobernación de Aníbal Gaviria se conforma con poco y pide acciones urgentes de los entes de control.

Publicidad



“Para que se entregue efectivamente un autódromo internacional, en el municipio de Bello que es una deuda de 200.000 millones de pesos invertidos, de los dineros de los colombianos y no simplemente un parque metropolitano que vergonzosamente está ofreciendo a los colombianos y al país,como un elefante blanco mutando a dorado como lo hemos venido señalando", indicó.

Esta obra fue una iniciativa del exgobernador, Luis Pérez Gutiérrez, que desde septiembre del año 2019 inició la construcción del Central Park, que avanza en un 85% y por eso la preocupación de la Veeduría Nacional.

“Es esa megaobra de 200.000 millones que avanza cerca 85 %, 5.000 millones contratados, la Gobernación no quiere hacer el autódromo, donde en un parque se gasta 3.000 mil o 4.000 mil millones de pesos y botar a la basura 20 mil millones de pesos”, agregó.

Publicidad

Por último, advirtió que el año pasado la Red de Veedurías visitó el proyecto, encontrándose con una obra que no evidencia ejecución, con un personal de obra mínimo que no se compadece con la complejidad del proyecto y con un personal de interventoría que además de manifestar no saber nada o no poder informar nada sobre el avance de la obra dando la apariencia de estar al servicio de los intereses del contratista y no de la entidad pública ni de la comunidad y la ciudadanía que ejerce la veeduría.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: