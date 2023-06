Video: guarda de tránsito y un ciudadano en Medellín se enfrentaron como en ring de boxeo

Como en un ring de boxeo, un agente de tránsito se enfrentó a un conductor a puños mientras realizaban controles habituales contra el mal parqueo y las infracciones en Medellín.

Esta riña quedó grabada en video con denuncias de los ciudadanos cuando los guardas exigían documentos e imponían comparendos por presuntas infracciones de tránsito en el Poblado.

Sin embargo, la resistencia de un conductor que tenía su vehículo mal parqueado en la zona peatonalizada del parque Lleras, según un comunicado de la Secretaría de Movilidad de la ciudad, empieza a atacar a los guardas que le iban a imponer el comparendo . Seis agentes rodean a esta persona y entre agresiones verbales y empujones, otro de los funcionarios y el infractor terminan parados con posición de combate en un ring de boxeo, pero los testigos denuncian supuesto exceso de autoridad.

Este nuevo caso de riñas entre guardas y ciudadanos ocurre justo cuando las autoridades han denunciado que 46 agentes de tránsito han sido agredidos este año en Medellín , como el caso en el que un motociclista golpeó con su casco a una guarda de movilidad y le fracturó el tabique por dos comparendos.

Publicidad

En este caso del Parque Lleras la Secretaría de Movilidad de Medellín señaló que, “una vez llegó la Policía, el ciudadano se identificó y los agentes de tránsito procedieron a realizar cuatro comparendos e inmovilizar el vehículo particular por estacionar un vehículo en sitios prohibidos; no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido; no obedecer las señales de un agente de tránsito y conducir sin licencia”.

De todas maneras, la entidad rechazó el comportamiento tanto del ciudadano como del guarda que terminó a los golpes con él.

Le puede interesar: