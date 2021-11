"Ya está en mano de los contratistas aceptar la prórroga de 8 meses": Quintero sobre Hidroituango

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero , afirmó que en el escritorio de los contratistas de Hidroituango ya está la propuesta de prórroga por 8 meses de los actuales contratos con el fin de garantizar la continuidad de la obra mientras se adelanta la licitación que determinará qué entidades terminarán el proyecto.

“Ellos ya tienen una propuesta de prórroga en su escritorio de ocho meses; no la han firmado, estamos haciendo votos para que la firmen, porque no podrían ni mal harían, en no firmar o presionarnos arnés hasta el último minuto. Hoy el tema está en la cancha de ellos”, dijo Quintero.

Si bien la intención de la alcaldía y EPM ha sido cambiar lo más pronto posible las firmas actuales, implicadas en el proceso por responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría, debe extender los contratos por el tiempo que requieren los trámites técnicos y jurídicos de una licitación.

Lea también

Y ante la consulta de por qué ese tiempo propuesto para la prórroga, el mandatario respondió que, en realidad, no necesitan a los contratistas más allá de junio de 2022, pese a que las turbinas 1 y 2 están programadas para iniciar operación en julio y octubre de ese año.

“Nosotros realmente necesitamos no más de 6 meses. Ellos ya no son los únicos constructores, ya no están solos. En todo este periodo lo que hemos hecho es reducir la dependencia del contratista principal que era Camargo Correa, Concreto y Coninsa Ramón H., con empresas como General Electric por ejemplo, que ya está en un frente independiente”, explicó Quintero.

Publicidad

El mandatario agregó que tienen otros proveedores con la capacidad de sostener las obras mientras llegan las nuevas firmas.