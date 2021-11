Hidroituango: Fajardo recusa al contralor ad portas de definición de fallo de responsabilidad fiscal

El exgobernador de Antioquia y candidato presidencial Sergio Fajardo recusó al contralor general General de la Nación ad portas de la definición del fallo de responsabilidad fiscal por Hidroituango .

El recurso dilata de nuevo el fallo de responsabilidad fiscal definitivo en el proceso que adelanta el ente de control.

De acuerdo con la petición de Fajardo, en el proceso fiscal hubo " vulneración al principio de imparcialidad objetiva y de neutralidad ".

" Esta no es una recusación para apartar al señor contralor del proceso UCC-PRF-014-2019, pues el señor contralor no es competente para adoptar la decisión de fondo en el caso. Sin embargo, sí es competente para resolver la recusación presentada contra la contralora Delegada Intersectorial No 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y los miembros de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República, y sobre esa decisión versa esta recusación", indicó el exgobernador de Antioquia en su petición.

Según Fajardo, el contralor Carlos Felipe Córdoba ha manifestado de manera pública su posición de respaldo al fallo, al proceso y a los funcionarios que llevan dicho proceso , lo que en su concepto le impide resolver de manera imparcial la recusación que presentó María Eugenia Ramos Villa.

"Más aún cuando dicha recusación cuestiona la independencia e imparcialidad estructural de la Contraloría General de la República y la posición institucional que dicha entidad ha asumido a favor de un fallo que aún no se encuentra en firme", añadió la petición.

Publicidad

Conozca el documento: