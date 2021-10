Sergio Fajardo lanzó ‘La Otra Campaña’, la cual busca explicar su defensa en procesos en su contra

A través de sus redes sociales Sergio Fajardo lanzó ‘La Otra Campaña’, un mecanismo con el que buscará generar confianza en los electores y explicar en qué consiste la defensa que hará en los procesos en su contra en la Contraloría y la Fiscalía.

Serán cinco capítulos que saldrán cada dos días, en la primera entrega explica los procesos en su contra, en donde comienza hablando del proceso en la Contraloría por su presunta responsabilidad fiscal por la contingencia de Hidroituango.

“En este proceso ya hay un primer fallo en el cual somos declarados culpables un grupo de personas y un grupo de empresas, 26 en total y yo soy una de ellas, según la Contraloría existió culpa grave por no haber acogido las recomendaciones de una consultoría, no haber amonestado a EPM por los atrasos en la obra, no haberme opuesto a la construcción de un túnel de desviación y de haber aceptado un plan de recuperación de atrasos, propuesto por EPM”, explicó.

Por otra parte, menciona que además de las apelaciones a este fallo, ha acudido a instancias internacionales como Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adicional crítica que esté siendo investigado por la contralora delegada para temas de corrupción y esta palabra no sea mencionada en el fallo ni se menciona algún indicio al respecto, también que no les han brindado los tiempos suficientes para la defensa.

“Otro aspecto que genera curiosidad es la oportunidad en este proceso, la Contraloría nos ha dado tiempos irrisorios para responder cada actuación procesal, como 10 días para contestar una acusación de más de 2.000 páginas y apenas 5 días para presentar los recursos contra el fallo de más de 2.500 folios”, menciona.

En este apartado, Fajardo dice que los fallos de primera y segunda instancia coincidirán con el inicio de la campaña presidencial, además dijo que, si la Contraloría reafirma su fallo, llevará ese proceso al Consejo de Estado donde buscarán demostrar que la Contraloría actuó de manera incorrecta.

Otra parte de este video está destinado a explicar el caso con la Fiscalía General de la Nación, siendo investigado por su presunta responsabilidad en supuestas irregularidades en un contrato suscrito cuando fue gobernador de Antioquia, en 2013, con el Banco Corpbanca S.A., allí Fajardo dijo que eran ‘absurdos’ los tiempos de investigación.

“Más absurdo aún es que la Fiscalía se haya tomado 5 años para investigar e imputar un caso sin mayor complejidad, la ley dice que el término máximo son 2 años, adicionalmente ha utilizado los tiempos máximos en sus decisiones, cuyo resultado es que me estaré defendiendo ante la Corte Suprema de Justicia en pleno proceso electoral, entre enero y junio de 2022”, puntualizó.

Este es el primer video:

Muy curioso y muy oportuno que tanto el proceso en la Fiscalía como el de la Contraloría coincidan con la campaña presidencial en la que he decidido participar. Llenos de irregularidades, desde hoy les explicaré los procesos en #LaOtraCampaña. pic.twitter.com/S4jJfhp7O5 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) October 11, 2021

