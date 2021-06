Actividades de plantón y marchas en el paro nacional, no han producido ni un acuerdo: Claudia López

Durante la explicación de cómo regirá la nueva reactivación económica en Bogotá, la alcaldesa Claudia López, envió varios mensajes al comité del paro con motivo de las movilizaciones y protestas que están convocadas para el próximo miércoles, un día después de las medidas que se tomaron para reabrir sectores de la economía.

Ante “La toma anunciada por el comité del paro para el 9 de junio, (...) lo mejor para la vida y la salud y superar la crisis social, es que no haya toma que nos paralice sino reactivación segura que nos proteja”, enfatizó la mandataria de los capitalinos.

Además, Claudia López agregó que “seguir programando actividades de concentración, plantón y marchas, no ha producido un solo acuerdo con el Gobierno nacional. Lo que sí ha producido es este nivel de contagio que va dejar una estela de mortalidad, más dificultad para poder trabajar, reactivar y poder generar ingresos y ni un solo acuerdo con el Gobierno nacional después de 36 días”.

“Lo que Bogotá necesita no son tomas y tensiones, lo que necesita es que ellos tomen decisiones, que los lleven a acuerdos en vez de tensiones. Estas cifras no son inventadas, no son aumentadas o manipuladas, es tal cual da la cifra de incremento de pandemia. Vamos a ver durante todo el mes de junio y parte del mes de julio las consecuencias”, aseveró la alcaldesa.