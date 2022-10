Asamblea de Cundinamarca exige respeto a Peñalosa por calificativo a Soacha

La Asamblea de Cundinamarca firmará el próximo 20 de marzo una nota de protesta para remitirla a la Alcaldía Mayor de Bogotá, manifestando inconformismo de 16 diputados que consideraron irrespetuoso el calificativo de municipio “hueso” realizado por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, hacia Soacha en recientes declaraciones.

“Como habitante del municipio de Soacha, hago extensiva una voz de protesta y un llamado al respeto para nuestro ente territorial y nuestro municipio de parte del alcalde mayor de Bogotá; no se puede pensar en integración, trabajar de la mano cuando no existe respeto por las entidades territoriales. Cundinamarca no está pidiendo fusionar ningún municipio con el distrito capital. Cundinamarca viene pensando ya desde hace varios años en trabajar por una región”, señaló el presidente de la Asamblea departamental, Víctor Julián Sánchez.

Agregó que Cundinamarca viene desarrollando un proyecto estructurado llamado “Región Vida”, que busca vincular y articular a los municipios de La Sabana con el Distrito Capital en determinados aspectos.