Así serán distribuidas primeras en 7 hospitales donde comenzará vacunación contra el COVID en Bogotá

Este sábado 20 de enero, inicia la vacunación contra el COVID-19 en Colombia y se estima en Bogotá comenzará el plan de vacunación en siete hospitales.

De acuerdo con la información revelada por la alcaldía de Bogotá , se aplicarán 12.562 dosis y estará distribuidas así en las siete instituciones médicas:

Hospital Simón Bolívar: 780 dosis.

Méderi: 2.254 dosis.

Fundación Santa Fe de Bogotá: 2.035 dosis.

Hospital de Kennedy: 3.672 dosis.

Instituto Nacional de Cancerología ESE: 1.223 dosis.

Hospital Santa Clara: 1.062 dosis.

Dirección de Sanidad de la Policía Nacional: 1.536 dosis.

“Los criterios que tuvimos son un mix de acuerdo a los lineamientos que nos dio el Gobierno Nacional, una vez más permítanme insistir que no se vea en esta primera foto no quiere decir que no lo vamos a vacunar inmediatamente tengamos el resto de los biológicos, sino que solamente teniendo 12.500… el primer criterio fue, si vamos a un hospital si vamos a un hospital vamos a tratar de terminar ese hospital, no se justifica que vayamos tres veces al Méderi si vamos al mismo hospital vamos a vacunar a toda la gente que dijo que tenía para primera línea: asistenciales y de apoyo, ese es el número”, dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

