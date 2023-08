Candidatos a la Alcaldía de Bogotá reaccionaron a los resultados de la encuesta Invamer

Luego de conocerse los resultados de la encuesta Invamer para Blu Radio, Noticias Caracol y El Espectador sobre la intención de voto en Bogotá de cara a las elecciones regionales de octubre, los candidatos con mayor favorabilidad para llegar al Palacio Liévano se pronunciaron.

Los porcentajes muestran una competencia reñida entre varios candidatos, con un porcentaje significativo del voto en blanco, equivalente al 8.5 %.

“Recibimos con gran satisfacción estos resultados de la encuesta de Invamer que muestran que tres de nueve candidatos se encuentran en empate técnico, que en orden alfabético son Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo”, dijo el candidato Juan Daniel Oviedo.

También hubo un pronunciamiento del candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.

“Recibo con mucho entusiasmo, a la vez con mucha mesura, estos resultados de la encuesta de Invamer, dado que a pesar de que aún no lanzo una campaña publicitaria, puesto que aún no cuento con la financiación, dado que no he recibido ni recibiré dinero de contratistas ni de dudosa procedencia, pues ya me instala en un segundo lugar”, dijo el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.

Por último, el candidato con el mayor índice de intención de voto para los comicios en la capital del país, Carlos Fernando Galán, aseguró que este tan solo es el inicio de la campaña.

“Sin lugar a dudas contentos de estar en el primer lugar, pero soy consciente que faltan dos meses de campaña y esto se juega en la calle. Dos meses es mucho tiempo por lo que tenemos que triplicar los esfuerzos”, dijo el candidato del Nuevo Liberalismo.

Serán nueve los candidatos que estarán en el tarjetón el próximo 29 de octubre; a continuación, el orden de los candidatos de mayor a menor intención de voto.

Carlos Fernando Galán, con 26.6 % de intención de voto, lidera la encuesta, seguido de Gustavo Bolívar, con 20.3 %; Juan Daniel Oviedo, 16.8 %; Diego Molano, 7.5 %; Rodrigo Lara, 7.4 %; general Jorge Luis Vargas, 6.0 %; Jorge Enrique Robledo, 5.0 %, Nicolás Ramos, 1.2 %, y Rafael Alfonso Quintero, 0.6 %.

Foto: Encuesta Invamer

