Claudia López aseguró que prohibir la venta de vehículos a gasolina no es la prioridad para Bogotá

La alcaldesa de Bogotá , Claudia López, se refirió al anuncio que hizo Daniel Quintero desde Estados Unidos de prohibir en la capital de Antioquia, desde 2035, la venta de vehículos impulsados por gasolina.

La mandataria de la capital del país señaló que esa propuesta no es prioridad en Bogotá, pues hay ocho millones de habitantes y solo el 20% de las personas tiene vehículo particular. Por ende, lo que preocupa en la capital no es el uso de vehículos eléctricos, sino el espacio público para la movilidad el cual es inequitativo, al igual que los ingresos de los bogotanos.

En ese sentido, aseguró que el desafío no es prohibir la venta de vehículos a gasolina, sino ofrecer transporte público multimodal, como el metro, buses eléctricos, cables, andenes y ciclovías que garanticen la movilidad del 80 % de las personas que usan el transporte público.

“Ojalá todos los vehículos particulares fueran eléctricos, pero en todo caso si fueran el principal medio de movilidad ocuparían mucho espacio. Hay que construir alternativas de transporte público multimodal e incluyente”, puntualizó Claudia López.

También señaló que el 65 % de los usuarios de transporte público en Bogotá son mujeres, razón por la que, para la mandataria, también es necesario incluir un componente de equidad de género en la capital.

Asimismo, señaló que en Bogotá a una familia le cuesta entre el 35 % y 40 % de sus ingresos movilizarse y que, por ello, se está avanzando en la reducción del valor en el transporte.

