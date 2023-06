Denuncian nuevo atraco masivo en bus del SITP al sur de Bogotá

El atraco masivo tuvo lugar en un bus del SITP que cubría la ruta H608. De acuerdo con una de las víctimas, cuando el bus iba por el Sena de la carrera 30 en Bogotá, se subieron varios jóvenes y pagaron sus pasajes como cualquier otro pasajero.

Una vez estaban cerca al centro comercial Centro Mayor al sur de Bogotá, los hombres hicieron que el conductor del bus detuviera el vehículo, sacaron armas blancas y amenazaron a todos los pasajeros. Según una de las víctimas, los ladrones tenían entre 25 y 30 años y se llevaron maletas y varios celulares.

“Después se bajaron, pero el bus no arrancaba, el conductor se quedó ahí, no hizo nada y yo me bajaba en el barrio inglés. El conductor nunca llamó a la central mientras yo me bajé. Se nota que siempre hacen eso a esas horas de la noche, se notaba la práctica y demás”, indicó una de las víctimas del robo en Bogotá.

Las víctimas, hasta el momento, no han recibido respuesta por parte de las autoridades y a esta hora están imponiendo los respectivos denuncios, ya que en las maletas que se llevaron los delincuentes en Bogotá había varios documentos de identificación.

