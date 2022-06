En Bogotá, casi 7.000 alertas por abuso sexual a menores se han registrado en lo que va del año

Entre enero y mayo de este 2022 se registraron 6.907 alertas de abuso o violencia sexual contra los niños y niñas en Bogotá. En el 61,4% de estos casos, los presuntos agresores son familiares y en el 38,4% son profesores o compañeros del colegio, las denuncias de esto último ha venido creciendo en las últimas semanas.

A pesar de qué hay niños afectados por la violencia o el abuso sexual, la mayoría de víctimas son las mujeres, con un 71,3% de los casos.

Publicidad

Por esto, el Distrito lanzó ‘¡Pilas Ahí!’, un programa con el que se busca evitar que más niños sean víctimas de abuso sexual en Bogotá , principalmente en los colegios.

“Esta es una campaña de todos. El compromiso de cuidar a los niños es del colegio, de los niños, de los maestros, de la Alcaldía Mayor, de muchas organizaciones de la sociedad civil y de los organismos de control. Aquí estamos reflejando que el colegio es un entorno de confianza, y que los casos de violencia ocurren en el hogar pero lo cuentan en los colegios”, destacó la alcaldesa Claudia López.

Publicidad

Según la mandataria capitalina, el objetivo del programa es concientizar a niñas, niños y adolescentes sobre las conductas que aunque normalizadas, son en realidad violencia sexual, para que puedan identificar y denunciar.

Publicidad



“Den el primer paso, cuenten lo que les estén haciendo, tengan la confianza de que no los vamos a dejar solos, de que esto no es chisme. Cuéntenos o llamen al 123. ¿Que te tocan de una manera que te incomoda? ‘Pilas ahí’. ¿Que te fuercen? Eso no es normal”, afirmó López.

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca el impacto de los ‘Petrovideos’ en la campaña del Pacto Histórico: