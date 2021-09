Motociclista intentó robarse de los brazos de la mamá a su bebé de un año: sucedió en Bogotá

En la noche del jueves, 16 de septiembre, en Bogotá se instalaron más de 15 puestos de la Policía Nacional, que acompañados del Ejército, lograron capturas, evitaron hurtos e incautaron armas blancas y de fuego.

Sin embargo, la delincuencia sigue presentándose. En el barrio Atahualpa, localidad de Fontibón, occidente de la ciudad, un hombre en moto intentó arrebatarle de los brazos a una mamá un niño de tan solo un año, cuando ella se disponía a ingresar a su vivienda.

“Sentí el jalonazo. Vi cómo lo cogió del brazo y me lo jaló. Mi reacción fue botar un helado que tenía en la mano y coger el niño lo más duro para que no me lo quitara”, dijo al Ojo de la noche la madre del menor.

Según las cámaras de seguridad, el hombre estuvo rondando la zona por varios minutos, por lo que la Policía analiza las grabaciones para dar con la identidad de esta persona.

Por otro lado, también en Bogotá, pero sobre la carrera 13 con calle 58, conductores de vehículos de aplicación encontraron un carro que había sido robado en el sector. Allí comenzaron la búsqueda de los delincuentes, encontraron a dos y les propinaron una fuerte golpiza. Fue necesaria la presencia de Policía Nacional y siguen buscando a otros dos presuntos ladrones.

