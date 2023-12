Expulsaron de la terminal de transporte de Bogotá a 200 desplazados; hay más de 100 niños

Un grave problema se presenta en la mañana de este lunes, 4 de diciembre, en Bogotá con los desplazados que llegaron de Chocó, en donde el paro armado de ELN causó una que este grupo conformado por centenares de niños y adultos llegaran al terminal de transporte de la capital.

De acuerdo con el reporte del Ojo de la onche, muy cerca de donde normalmente los turistas que llegan a Bogotá toman los servicios de taxi permanecen más de 200 personas. Son por lo menos 100 niños y 50 adultos mayores que están aguantando frío sobre el andén.

Según cuentan, todos ellos son de la comunidad de Mesetas de Tadó, Chocó, y vienen a exigir sus derechos. Se trata de desplazados de la violencia, que también denuncian que, a la llegada a la terminal de transporte, los funcionarios los sacaron sin pensar que la mayoría de población son adultos mayores y niños menores de 10 años.

"Hubo un enfrentamiento en la en la comunidad, entre la guerrilla y pienso que con la Fuerza Militar. Entonces, desde ahí, pues las entidades que corresponde resolver este tema no nos atendieron. Entonces, las instituciones nos incumplieron. Por eso la comunidad se vino", detalló gobernador y líder de esta comunidad esta madrugada.

Explicó, además, que les tocó traerse a niños y adultos mayores "porque las entidades no cumplen" y por eso esperan que desde la capital "puedan responder esto".

Los miembros de esta comunidad dicen que no tienen para donde irse, que no tienen ayuda y que no saben qué van a hacer. Están a la espera de que llegue algún representante del Gobierno para que les dé algún tipo de solución.

Y, sobre todo, porque son muchos los niños que están descalzos, están sin una chaqueta, descubiertos, a pesar de las temperaturas que se están viviendo en esta madrugada en Bogotá.

Escuche el reporte completo en el audio adjunto: