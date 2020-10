Familias de víctimas reclaman a Duque por no asistir a acto de reconciliación

Este domingo se llevó a cabo un acto de perdón, reconciliación y justicia en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, tras las fuertes protestas que se registraron en la capital del país por el asesinato de Javier Ordóñez.

Familiares de los heridos en las protestas asistieron al evento y enviaron un mensaje de paz al pueblo colombiano.

"Necesitamos que ustedes sean nuestros amigos y nosotros los de ustedes para poder sacar nuestra nación adelante en paz. De corazón no olviden a nuestros familiares", dijo Constanza Chaparro, familiar de una de las 75 personas que resultaron heridas con arma de fuego la semana pasada en Bogotá. El evento se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar durante el acto de reconciliación convocado por la alcaldía.

Varios familiares de las víctimas hablaron y pidieron la verdad, justicia, que no haya más violencia y que las autoridades respondan por lo que pasó.

Por ejemplo, Mariana Páez, le recordó al mundo que su esposo, Jader Fonseca, murió dejando a un niño de siete meses sin padre y exigió justicia.

"Aquí no solo debería estar solamente hoy la alcaldesa, aquí debería estar el presidente, aquí debería estar la Policía Nacional pidiéndonos disculpas y reconociendo este acto que hicieron", señaló.

Y es que la silla vacía de la jornada fue la del presidente Iván Duque quien no asistió a la Plaza de Bolívar y envió en su lugar a los funcionarios Nancy Patricia Gutiérrez, alta consejera para los Derechos Humanos, y Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz.

A la jornada también asistió el padre Francisco de Roux, quien dijo que la reconciliación no será posible si no se conoce la verdad, además, que sin reconciliación no hay futuro posible, ni para Bogotá, ni para el país.

"Que se sepa todo, ¿por qué los mataron?, ¿por qué había la idea de que esas armas se pueden usar para irrumpir contra la protesta legítima?, ¿qué intenciones había detrás de esto? ¿alguien les dio orden para que actuaran así?", preguntó.

"Estos días Bogotá vivió un caos total, esperamos que estos hechos verdaderamente sensibilicen a todas y cada una de las personas, de los agentes y de los manifestantes. No queremos que más familias pasen por esto. Esto es muy duro, muy difícil", dijo Brayan Baquero, el hermano de Angie Baquero, una de las fallecidas.