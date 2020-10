Hubo intentos de vandalismo, pero los controlamos con la minga y gestores: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habló en Mañanas BLU sobre el balance que dejó el paso de la minga por la capital del país y dijo que intentos de vandalismo fueron controlados por los propios indígenas y los gestores de paz del Distrito.

“Había una muy buena organización disuasiva y preventiva. Hubo varios intentos de vandalismo de jóvenes radicalizados, grupos barriales radicalizados, desde el lunes, cuando salió la minga a marchar. Pero la minga indígena, los gestores de convivencia y la Policía logramos identificarlos y neutralizarlos”, indicó la mandataria.

La alcaldesa de Bogotá dijo que no cree que esos actos vandálicos obedezcan a actos planificados, sino que son reacciones desorganizadas que no obedecen a un mando jerárquico.

“Creo que esos grupos son bastante difusos, no tienen una estructura jerárquica ni una gran organización. Son grupos barriales, de hecho, así los identifica tanto inteligencia de la Policía como la Alcaldía en barrios de Suba, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, entre otras localidades”, según López.

Claudia López dijo que Bogotá es la única ciudad del país que ha capturado a 11 infiltrados violentos en las marchas.

La mandataria se refirió a su relación con la Policía. Dijo que sus ‘flores’ al comandante de la institución en Bogotá, general Óscar Gómez Heredia, se dieron por el alivio que significó la superación de la interinidad en la institución. “La interinidad es un desastre”, declaró Claudia López.

No quiero parecer desagradecida ni con el coronel Sarmiento ni el general Rodríguez que estuvieron en situaciones muy difíciles, pero es que la interinidad es un desastre y en un organismo como la Policía mucho más”.

López negó que las relaciones del Distrito con la Policía atraviesen un mal momento y reiteró que irá hasta el final para que se esclarezcan los hechos del 9 y 10 de septiembre.

“Lo que está fracturada es mi relación con el abuso policial, no con la Policía”, sostuvo.

“A los jóvenes de mi ciudad y a cualquier ciudadano lo voy a defender de la corrupción y el abuso siempre. Bogotá irá hasta las últimas consecuencias, no me iré de esta Alcaldía sin que haya un informe sobre la verdad de lo que ocurrió del 9 al 11 de septiembre. A Bogotá no vienen y le matan a nueve de sus jóvenes y eso se queda en la impunidad mientras yo sea alcaldesa”, agregó.

Escuche a la alcaldesa Claudia López en entrevista con Mañanas BLU: