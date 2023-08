Incendio en parqueadero en Tunjuelito, Bogotá, dejó varios carros incinerados

En la madrugada de este jueves, 10 de agosto, la tranquilidad del barrio San Carlos en la localidad de Tunjuelito, Bogotá, se vio interrumpida por un devastador incendio que consumió un parqueadero y dejó varios vehículos reducidos a cenizas.

De acuerdo con las autoridades, el incendio habría sido desencadenado por un cortocircuito en uno de los vehículos estacionados en el parqueadero. La chispa, rápidamente, se propagó a otros automóviles cercanos, lo que llevó a la rápida intervención de los bomberos y equipos de emergencia de Bogotá.

En total, dos vehículos fueron completamente consumidos por las llamas, mientras que otros tres sufrieron daños considerables a causa del incendio. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas como resultado del incendio en Bogotá.

“El carro lo dejaron parqueado al otro extremo del parqueadero. No saben la causa, no tienen cámaras, no tienen nada. El carro quedó parqueado en el otro extremo del parqueadero, apareció acá”, aseguró uno de los propietarios del incendio en Bogotá.

Las autoridades locales, incluyendo el grupo de investigación de incendios, permanecieron en el lugar para llevar a cabo una investigación exhaustiva y determinar las causas exactas del incendio.

Otro incendio en Bogotá

Por otro lado, este incidente no fue el único incendio registrado en Bogotá, pues n el barrio Quiroga, localidad Rafael Uribe, se reportó otro incendio en un edificio de tres pisos. Al igual que en el caso anterior, se sospecha que un cortocircuito podría haber sido la causa del fuego. Afortunadamente, ambos incendios no resultaron en víctimas mortales, pero los habitantes resaltan la importancia de una revisión constante de las instalaciones eléctricas y medidas de prevención en espacios compartidos.

