Jardines de Luz y Paz asegura que Distrito busca inhabilitarlos: no podrían prestar más el servicio

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP , de Bogotá ha sancionado al concesionario Jardines de Luz y Paz S. A. S. con tres multas por incumplimientos parciales del Contrato de Concesión 415 de 2021, que abarca la administración, operación, mantenimiento, gestión y conservación de los Cementerios Distritales . Estas sanciones suman $2.485.013.031, y aunque dos de ellas ya están ejecutoriadas, una se encuentra en proceso de resolución de recurso de reposición.

Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz, se refirió a esta situación en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, donde expresó su preocupación por las consecuencias que esto podría tener para los ciudadanos de Bogotá que requieren servicios funerarios. Según Parada, la inhabilitación del concesionario podría dejar a 1800 servicios mensuales sin atención y generar una crisis sanitaria y social en la ciudad.

"Esta disputa inició un mes después de celebrado el contrato de concesión. Es decir, desde agosto del año 2021 estamos nosotros informando a nuestro contratante que el contrato tuvo una falencia, una irregularidad tremenda, en donde es imposible que todos los dineros entren a la fiducia porque de otra manera, el concesionario, en este caso nosotros, tendríamos que asumir todos los costos y gastos y después de terminar la concesión, irnos a un litigio para poder cobrar lo que nos corresponde", dijo Parada.

La disputa entre Jardines de Luz y Paz y la UAESP se centra en el manejo de los ingresos del contrato de concesión. Aunque el concesionario asegura haber girado los pagos correspondientes al distrito a través de una Fiducia , la UAESP sostiene que no se ha cumplido con esta obligación.

El concesionario argumenta que consignar todo el dinero en la fiducia congelaría los fondos y dificultaría el cumplimiento del contrato, ya que según el contrato, deben recibir su retribución cinco días hábiles después del mes de valoración.

El último conflicto se origina en un problema relacionado con las licencias de inhumación, sumación y cremación. La Secretaría de Salud emite estas licencias, y en ocasiones, debido a problemas técnicos en su plataforma, no se emiten en tiempo real. Esto ha llevado a desacuerdos entre el concesionario y la UAESP, ya que esta última considera que los servicios no deben prestarse sin la licencia correspondiente.

Parada también aclaró que la problemática de la cremación en Girardot no está relacionada con las licencias, sino que es un problema que ha persistido durante años y afecta tanto al concesionario anterior como a Capillas de la Fe, una empresa privada. Capillas de la Fe no está sujeta a la supervisión de la UAESP y, por lo tanto, no enfrenta las mismas restricciones.

La disputa entre Jardines de Luz y Paz y el Distrito de Bogotá plantea preocupaciones sobre la continuidad de los servicios funerarios en la ciudad y la necesidad de resolver los problemas contractuales de manera que no afecten a los ciudadanos que dependen de estos servicios en momentos difíciles.

