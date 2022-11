Jueza que dejó en libertad a 13 ladrones de TransMilenio reveló las razones de su decisión

El director de Mañanas Blu, Néstor Morales, contactó a la jueza que dejó en libertad a 13 personas sorprendidas cuando atracaban a pasajeros en TransMilenio. Se trata de la juez 69 de Control de Garantías de Bogotá, quien sostuvo que pese a que las capturas se dieron en flagrancia, de los ocupantes del bus solo hubo un testimonio.

De acuerdo con la funcionaria, pese a que el testimonio podría ser suficiente, la declaración va en contravía con lo afirmado por la Policía en cuanto al arma empleada, por un lado se habló de una pistola, otra un arma de fogueo y una tercera aseguró que hubo un arma blanca.

Según el concepto de la jueza 69 de Garantías, además de no aparecer el arma, la Fiscalía solo presentó acusación por dos delitos y uno de ellos no da medida privativa de la libertad. El otro es hurto, el cual no había sido probado, por lo que hay ausencia de causales.

Preguntada la funcionaria sobre la cifra que dio al dictar su decisión, de que "sería peor el remedio que la enfermedad" el enviar a la cárcel a los detenidos, pues llevarlos a la cárcel costaría unos 280 millones de pesos, la jueza aseguró que existe un estudio del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría que dice que cada preso en el país le cuesta al Estado 1.800.000 pesos mensuales. La jueza calculó que se habría podido enviar a la cárcel, de forma preventiva, a los supuestos delincuentes, durante un año. Mensualmente, los 13 costarían mensualmente 23 millones de pesos, aproximadamente.

El caso

De acuerdo con la versión entregada este martes por las autoridades, el atraco masivo en TransMilenio se dio en la estación de la Calle 26 y cuando se cerraron las puertas de un articulado uno de los ladrones sacó un arma de fuego y amenazó a los pasajeros, mientras los otros con armas blancas les robaban sus pertenencias. Los supuestos delincuentes hacían parte de la organización conocida como Los del Centro.

Uno de los ciudadanos, al observar estos hechos intentó huir de la escena, por lo que uno de los delincuentes lo golpeó con su arma en la cabeza, causándole una grave lesión. Las autoridades, al ser alertadas de estos hechos interceptaron el articulado, el F14, en la estación Calle 19 e iniciaron con el reconocimiento e identificación de los presuntos autores criminales de estos hechos, de los cuales la ciudadanía señala a 7 hombres y 6 mujeres (todos de nacionalidad extranjera: venezolanos entre los 21-41 años de edad), en donde uno de ellos era quien portaba el arma de fuego.

A los capturados se les halló en su poder cinco celulares hurtados. Los delincuentes fueron llevados ante la autoridad competente, pero un juez los dejó libre.