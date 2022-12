La conmoción interior sería gasolina para el incendio: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá , Claudia López , se pronunció frente a la posibilidad de decretar conmoción interior en el país y afirmó que considera que no es la solución. “Qué va a solucionar en un momento de tensión política y social restringirle más libertades a la gente, concentrar más poder en el Ejecutivo, eso en un momento de tanta desconfianza con las instituciones”.

López asegura que esa decisión sería “gasolina para el incendio” ya que el país ha tenido ocho días de movilizaciones sin conmoción interior, y, si se decretara, “se tendrían meses de movilizaciones”.

Además, resaltó que, según las estadísticas, en el país hay 24 personas fallecidas a causa de las protestas, asesinadas, y explicó “una de las cosas que se puede hacer en conmoción interior es que el Ejército asuma funciones de orden público de protesta” lo cual calificó como un “desastre”.

Por otra parte, anunció que el presidente Iván Duque convocó una reunión con alcaldes de ciudades capitales para conversar y dijo que espera “poderle decir personalmente que no tome ese consejo, que no esté considerando esa opción, que eso no es una solución, eso empeoraría todo”.

Agregó que: “claramente me opondría como ciudadana y como alcaldesa a una cosa de ese tipo”.

Puntualizó que en esto momentos se debe evaluar cuál es el norte de las protestas pues, “lo que se alarga sin norte, se degrada”.

