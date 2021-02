“No necesitamos aval de un sindicato": Claudia López responde a negativa de ADE a volver a las aulas

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondió a la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación (ADE), cuyo presidente William Agudelo mostró su negativa al retorno de clases presenciales en la capital del país en medio de la pandemia del COVID-19 .

“El lunes no vamos a regresar, mientras no baje el índice de contagios en la ciudad. No regresaremos de manera presencial”, dijo el dirigente sindical en entrevista con Mañanas BLU el pasado viernes .

"Nosotros no necesitamos el aval de un sindicato, sino de la Constitución para garantizar la educación", le contestó la mandataria a la ADE en rueda de prensa este lunes.

"Los niños están por encima de los intereses particulares. Obviamente no puede ser una condición que no haya COVID-19 para que los niños se puedan educar. No podemos sacrificar a los niños", agregó López.

La alcaldesa hizo énfasis en que los docentes sí están trabajando, pero unos de manera presencial y otros de forma remota.

"Los maestros están trabajando, quiero ser clara en eso. Aquí no hay nadie que no esté trabajando. Hay unos en presencialidad y otros en virtualidad. Así se va a mantener todo el tiempo, por la protección de nuestros propios maestros", afirmó Claudia López.