“No tiene ningún sentido no recibir el Centro Campo Verde”: Alejandro Peláez

Hay toda una polémica alrededor del Centro Campo Verde, un complejo de justicia y protección para menores y el cual está diseñado para agilizar procesos judiciales y mecanismos alternativos para la resolución de conflictos.

El centro entregado por la Alcaldía de Bogotá al Gobierno no fue recibido por el ICBF, por orden del presidente Gustavo Petro, que ha asegurado que los niños no deberían estar presos.

El tema tomó fuerza durante los últimos días en redes sociales por cuenta de un pronunciamiento de Alejandro Peláez que fue subsecretario de Acceso a la Justicia en Bogotá y cuyo trino fue respondido por Petro.

“Presidente Petro, lo invito a que conozca los centros de atención para adolescentes privados de la libertad en Cali, Quibdó o Ibagué y los compare con el nuevo que les está regalando Bogotá”, dijo Peláez.

Publicidad

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Peláez señaló que contrario a lo que dice el mandatario, el lugar en un sitio donde hay "varios servicios, casa de justicia, unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, Policía y uno de los servicios es un centro de atención especializado para adolescentes y jóvenes que han cometido algún delito".

En ese sentido, aseguró que es raro que el presidente no quiera recibir una infraestructura de este tipo, reiteró que no tiene sentido no recibirlo.

"Esto pues no son no son cárceles como la de los los adultos. No es un castigo como como un adulto, sino una cosa más pedagógica", dijo.

Publicidad

Vea aquí la entrevista: