¿Por qué se demoran algunas obras en Bogotá? Director del IDU responde

En diversos puntos de Bogotá continúan las obras en las principales vías de la ciudad. Sin embargo, la ciudadanía está molesta porque esto está generando más retraso en la movilidad y trancones de horas en avenidas principales.

Sobre esta situación, Diego Sánchez, director del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, aseguró en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, que, por ejemplo, el contratista de la obra de la 85 con 9 ha tenido una serie de dificultades técnicas en la obra y hay problemas con algunas tuberías del Acueducto.

"Este contrato se adjudica en 2021. El plazo inicial eran 14 meses y ya pasaron. El contratista ha tenido una serie de dificultades técnicas en la obra, muchas interferencias con ductos de Acueducto, con cables de Codensa y ETB (...) Además, ha tenido muy bajo rendimiento y ha invertido tiempo muy bajo. Este contratista tiene una multa y el 7 de julio tiene que terminar esta obra, no hay más tiempo", puntualizó el director del IDU.

Asimismo, Diego Sánchez aseguró que no todas las obras tienen retraso y se está cumpliendo con el tiempo necesario y pedido por el IDU en compañía de la Alcaldía de Bogotá. El director explicó que al contratista se le entrega el esquema por su experiencia y no a cualquiera con el objetivo de hacer obras de mejor calidad; sin embargo, admitió que existen excepciones que "decepcionan" com esta de la calle 85 con 9.

Publicidad

"En una comunicación que le envié al director de Colombia Compra Eficiente hace un mes le solicité que consideren las restricciones para las empresas que participan en las licitaciones obras públicas. Si tuviera cómo fortalecer ese tema, les juro que lo haría, pero son temas que yo ya no trabajo ni licito, dependen otros factores", añadió.

Por ahora, las obras, según Diego Sánchez, continuarán y desde el Distrito aseguran que una vez sean entregadas, las mismas mejorarán la movilidad.