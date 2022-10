Recomendaciones a tener en cuenta para el plan éxodo en este puente festivo en Bogotá

En Blu Radio, el director de la Policía de Tránsito y Transporte, Wilson Javier González, explicó lo que será el plan éxodo que busca garantizar el retorno seguro de miles de personas que decidieron viajar el puente festivo del 15 a 17 de octubre en la ciudad de Bogotá.

“Tenemos un dispositivo total de 5.600 uniformados de Tránsito y Transporte que están ubicados en los corredores para agilizar el tema de la movilidad durante este puente efectivo. Es importante recalcar que, tenemos como unas complicaciones en algunos corredores viales por temas de mantenimiento, pero de igual, estamos trabajando para que el retorno tenga un buen funcionamiento”, dijo.

Según González, la Policía de Tránsito está trabajando para brindar una buena movilidad en los principales corredores de la ciudad.

“Tenemos un importante flujo de tránsito en los principales corredores de Bogotá como la calle 80, la 13, la autopsita norte y sur, lo que genera que la movilidad este un poco restringida, pero tenemos unas coordinaciones planeadas para ayudar a que la movilidad agilice y no haya complicaciones”, afirmó.

Recomendaciones plan éxodo

El director de la Policía de Tránsito y Transporte, Wilson Javier González, dio algunas recomendaciones a tener en cuenta en el plan éxodo.

“Es importante que las personas planeen su salida con anticipación, no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no usar celulares al manejar y, lo más importante, informarse sobre el retorno en la ciudad y las vías”, aseveró.

Además, González explicó que, entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar a la ciudad los vehículos de placas que finalizan en números pares (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

