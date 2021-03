A Faustino Asprilla lo robaron en el norte de Bogotá , según confirmó el coronel Jairo Baquero Puentes, comandante operativo de la Policía de la ciudad, quien confirmó que el hurto ocurrió en la calle 94 con carrera 14.

El robo ocurrió en momentos en que el exfutbolista se bajó de su vehículo en para retirar dinero de un cajero. Los delincuentes aprovecharon para romper los vidrios de su camioneta

“Fui otra víctima más, si esos gamines me piden que les regale el bolso por las buenas, se los doy para que no me partan el vidrio. Pero de verdad que miedo salir en Bogotá; la pandemia del hampa está desatada en Bogotá”, escribió en Twitter.

Fui otra vistima más, si esos gamines me piden que les regale el bolso por las buenas, se los doy para que no me partan el vidrio. Pero de verdad que miedo salir en bogota; la pandemia del hampa está desatada en Bogótica. https://t.co/XPFwLozpOr pic.twitter.com/iy8dHOqvkY — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) March 19, 2021

Al Tino le robaron un maletín y una loción, según dijo el coronel Baquero y según dijo el Tino en el video.

En tono de broma, Asprilla le respondió un trino al expresidente Álvaro Uribe , en el que reportaba la noticia y dijo: “Hace falta mucha seguridad democrática”.