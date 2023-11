Taxistas mantienen paro pese a acuerdo que suaviza infracciones por tarjetas de control

El Ministerio de Transporte publicó una circular externa en la que explica las instrucciones que deben seguir los agentes de tránsito antes de inmovilizar un taxi por infracciones en las tarjetas de control.

La tarjeta de control es un documento que soporta la operación de vehículos tipo taxi, acredita al taxista y es además una fuente de información para los usuarios de este servicio de transporte público.

Es obligatorio, desde 1996, que los taxistas porten las tarjetas de control laminadas en la parte trasera de la silla del copiloto y con el sello correspondiente que es expedido por las autoridades de tránsito y transporte.

El incumplimiento de esta norma acarreaba para los taxistas duras sanciones económicas, por eso es que el acuerdo logrado este lunes, 20 de noviembre, entre el Ministerio de Transporte y representantes del gremio, suaviza la regulación y hace más difícil que se produzcan sanciones por infringir esta norma.

El acuerdo establece lo siguiente:

El taxi solo será inmovilizado por las autoridades en caso de no llevar en la parte trasera de la silla del copiloto la tarjeta de control.

La sola falta de la firma o el sello de la empresa en la tarjeta de control no será suficiente para inmovilizar el vehículo, pues no significa que el documento de transporte no exista.

Ante la duda, todos los agentes están en la obligación de verificar la información en el Sistema de Información y Registro de Conductores o en el registro municipal de conductores la existencia de la tarjeta de control.

Si se verificó en el Sistema de Información y Registro de Conductores o en el registro municipal de conductores, que la tarjeta de control está vigente, no se seguirá actuación alguna.

Si se verificó la información en el registro municipal de conductores, que la tarjeta de control no está vigente, el agente debe expedir un informe para que luego se determine si hubo o no infracción y quién debe asumirla.

Adjuntar prueba de consulta de la información del Registro al Iuit, permitiendo al conductor tomar también una copia de esa consulta.

Inmovilizar el vehículo sólo por el tiempo requerido para clarificar los hechos.

Si no es posible acceder en el sitio a la consulta del Sistema de Información y Registro de Conductores o al registro municipal de conductores, no se seguirá actuación alguna al no poder comprobarse alteración de la tarjeta de control.