"TransMilenio está en un mal momento": alcaldesa de Bogotá, Claudia López

La alcaldesa Claudia López, en entrevista con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, respondió a las críticas por la serie de episodios que afectan el servicio del sistema de transporte TransMilenio, como robos, atracos, agresiones sexuales y problemas en los desplazamientos por bloqueos de vías, entre otros.

"Tenemos que rescatar el sistema, porque es lo único que tenemos. TransMilenio está en un mal momento , por mucho factores que se están cruzando al mismo tiempo. La pandemia casi lo quiebra, porque financieramente le quitó cerca del 80% de sus ingresos durante dos años; ya venía con un déficit estructural por colados y diferencia de la tarifa técnica. TransMilenio es un sistema muy subsidiado, justamente para que sea accesible", sostuvo la mandataria.

De acuerdo con la alcaldesa, a todos los problemas se sumó que en la serie de protestas del paro nacional se destruyó una importante proporción de la infraestructura. "Nos destruyeron a vandalismo el 80% del sistema, que quedó fuera de servicio. También ha habido problemas de seguridad que todos lamentamos. Estamos actuando para ello", declaró la alcaldesa.

De acuerdo con la alcaldesa López, uno de los problemas estructurales de TransMilenio tiene que ver con su sobreoperación y que lo mejor que se puede hacer por el sistema es construir el metro.

"A TransMilenio lo ha matado estructuralmente que su propio creador le ha pedido lo que no puede dar. TransMilenio no es un metro, no hace lo mismo que un metro y no puede reemplazar uno. TransMilenio era un sistema de transporte diseñado para cargar 20.000 o 25.000 pasajeros hora sentido. Cuando llegué a la Alcaldía cargaba 42.00 pasajeros hora sentido. En vez de abusar de nuestro sistema a ese nivel de demanda, es imposible prestar un buen servicio", indicó la alcaldesa.

El metro va o va

a los contactos del Gobierno de Gustavo Petro con el consorcio Apca Transmimetro , encargado de construir la primera línea del metro de Bogotá, para explicarles las razones por las cuales existen riesgos de que el trazado vaya elevado por la Caracas. De acuerdo con Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro de Bogotá, un cambio como el que se sugiere desde la Casa de Nariño podría superar los 5.5 billones de pesos.

"Yo llamaría a la calma y a la ponderación. El metro no tiene reversa, nadie está parando ni se va a parar. El proyecto es el más importante de Bogotá, el más anhelado por los bogotanos. La primera línea del metro está contratada, va por el 17% de ejecución. La segunda línea, subterránea a Suba y Engativá tiene financiación asegurada, estamos en los trámites de contratación de deuda multilateral y de licitación para poderla adjudicar el año entrante", indicó la mandataria.

López dijo que este martes, en coordinación con el Ministerio de Transporte, Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda y entidades tanto de Bogotá y Cundinamarca se presentó el trazado para la tercera línea de la mega obra.

"El metro nadie lo va a parar, pero es una obra cofinanciada por la Nación y la Alcaldía. La Nación pone el 70%, la Alcaldía el 30%. La Alcaldía no ha solicitado ningún cambio al contrato, estamos ejecutándolo como todos los días, vamos bien", sostuvo López.

López aclaró que el presidente Gustavo Petro solicitó una información y que dicha petición fue formulada con todo rigor y seriedad, las cuales no son decisiones desinformadas ni arbitraria. En concepto de la alcaldesa de Bogotá, la intervención del mandatario obedece a preocupaciones legítimas.

"El presidente ha pedido una información y una evaluación técnica, financiera y legal, de la posibilidad de subterranizar total o parcialmente el tramo de la avenida Caracas. No lo hace por capricho ni por venganza ni porque en el pasado haya querido hacer un metro subterráneo. De hecho, el presidente renunció a su proyecto. Él sabe que no se puede retomar el proyecto que él hizo como alcalde, que tenemos que respetar el contrato que tenemos vigente", indicó López.

"Hacerle modificaciones al contrato tiene riesgos grandes que vamos a tener que analizar, pero los riesgos que están advirtiendo el presidente no son menores. El tramo de la avenida Caracas es el tramo más estrecho. El tramo de la Caracas pasa por un tramo histórico, no solamente de Bogotá sino de Colombia, casi que desde la calle primera hasta la calle 39. Al presidente le preocupa el impacto urbanístico patrimonial y ambiental que pueda tener sobre la avenida Caracas el el metro elevado y nos ha pedido que evaluemos con mucho rigor los pros y los contras legales técnicos y financieros", declaró la mandataria.