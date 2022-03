Video: Esmad intervino en plantón estudiantil contra presunto abusador en colegio de Bogotá

El hecho se registró en la tarde de este jueves, 17 de marzo, en el colegio El Ensueño de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá , en el lugar dos personas resultaron heridas.

Las estudiantes protestaban por la denuncia de un posible abuso en el Colegio Ensueño en el barrio Madelena, con esto buscaban que sacaran al victimario y una respuesta de las directivas; ante esta situación hizo presencia el Esmad, con el objetivo de controlar a los menores. La hermana de la víctima, Valeria Cardona, informó a través de sus redes que un joven de noveno grado metió a la fuerza a la menor de 14 años al baño para cometer el abuso.

En redes sociales circulan videos de estudiantes del colegio El Ensueño, sur de Bogotá, protestando por las recientes denuncias de abuso sexual en la institución. Denuncian, además, agresiones por parte del Esmad #VocesySonidos pic.twitter.com/pyx1E8ehH5 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 17, 2022

Ante esta situación se dirigieron al colegio, pero la hermana asegura que las directivas les dieron la espalda, “nos damos con la sorpresa de que los profesores están protegiendo al violador, nos enfrentamos a ellos lógicamente con mucha rabia, el profesor Carlos Ropero me coge del cabello y me empieza a jalar, me defiendo como puedo y luego este mismo coge a mi hermana mayor también del cabello, pedimos apoyo de las directivas del colegio y nos responde el coordinador Marlon Rodríguez que tenemos que seguir el conducto regular de una violación, la directora del colegio, la monja Sorbeti, no responden ni dan ninguna información”, agregó Cardona.

Ante el silencio de la institución, las alumnas alzaron su voz en una protesta que terminó con intervención del Esmad, donde se registraron dos personas con golpes leves.

Por su parte, la Alcaldía en un comunicado informó que “en el colegio y sus inmediaciones intervino esta tarde la Policía de infancia y adolescencia. El presunto agresor está en el centro zonal ICBF y la víctima se encuentra bajo valoración médica y en proceso de restablecimiento de derechos”, y agregaron que, “también intervino personal de la Secretaría de Educación, Personería e ICBF, en articulación con la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, así mismo se activó una Respuesta Integral de Orientación Pedagógica”.

