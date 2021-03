Alerta roja hospitalaria en Córdoba por alta ocupación de camas UCI

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, este lunes 22 de marzo decretó la alerta roja hospitalaria en el departamento. Esto, luego de revisar los indicadores de la pandemia y la creciente ocupación de camas UCI en las diferentes clínicas y hospitales.

“Hemos declarado la alerta roja como una posibilidad de evitar que nuestro sistema colapse, porque es el apoyo para todo el departamento, incluso, pata las regiones aledañas, pero no habrá medida contundente si no hay gente consciente, si los cordobeses no entienden que nuestra conducta individual afecta el colectivo social, que, aunque la vacuna llegó, el COVID no se ha ido”, manifestó el mandatario departamental.

A su turno, el secretario de Salud departamental, Andrés Vasco, precisó que el caso para Montería preocupa aún más por las altas cifras que se reportan día a día con relación a los casos positivos del virus.

“A nivel municipal la positividad ha aumentado en un 25%, cifras que se siguen monitoreando y lo que genera alerta. En Montería la capacidad instalada ha rebosado por eso pasamos de alerta naranja a alerta roja”, dijo el funcionario departamental.

Por su parte, el personero municipal, Jorge Galofre, precisó que las clínicas Montería, Imat, Zayma, Central, clínica del Niño, Fundación Amigos de la Salud y el hospital San Jerónimo de Montería, ya no tienen disponibles camas UCI para pacientes con COVID-19.

Publicidad



“Esta situación nos genera preocupación y alerta. La pandemia aún no ha terminado nuevamente invitamos a la comunidad a cuidarse y acatar las indicaciones de las autoridades para prevenir el contagio”, concluyó el personero Jorge Galofre.

Entre tanto, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, confirmó que se logró incrementar con 20 camas adicionales la capacidad en las unidades de cuidados intensivos. Asimismo, solicitó al gobernador de Córdoba habilitar el hospital de campaña del centro de convenciones, lo cual ayudará a ampliar la capacidad instalada en la ciudad.

“Conversamos con las directivas de tres clínicas: Imat, CUMI y Clínica Montería, para explorar la posibilidad de expandir y la repuesta fue positiva. Esperamos que esta misma semana estén en servicio”.

Asimismo, solicitamos el gobernador habilitar el hospital de campaña del Centro de Convenciones para ampliar la capacidad instalada en la ciudad, teniendo en cuenta la ocupación del 50.21% en hospitalización Covid y 70.73% en hospitalización total”, comentó el alcalde.

De acuerdo al reporte entregado en las últimas horas, en Montería la ocupación de UCI COVID está 71.14 %, mientras que el total llega al 65.60 %. En hospitalización, la cifra está en el 50.21 % en sala Covid y 70.73 % en hospitalización total.