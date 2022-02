Alumno cacheteó al coordinador de un colegio en Valledupar porque le pidió que se cortara el cabello

Como un acto premeditado fue considerada la agresión que protagonizó un estudiante de noveno grado de la Institución Educativa Pedro Castro Monsalve, en Valledupar, donde el joven no solo se atrevió a cachetear al coordinador del colegio, sino que grabó el ataque e hizo alarde de él en sus redes sociales.

El conflicto entre el alumno y el coordinador se produjo a raíz de las insistentes peticiones del directivo para que el joven de 15 años se cortara el cabello . Después de varias discusiones, el estudiante accedió a esta solicitud, asistió con su padre al colegio y, cuando se creía que el tema estaba zanjado, el alumno se regresó en busca del profesor y lo agredió sin dejar de grabar con su celular.

Frente al hecho, el secretario de Educación de Valledupar, Iván Bolaño, consideró que contra el menor no hubo violación del derecho a la libre personalidad “porque no se le exigió, sino que se le sugirió mejorar su imagen”, y que por el contrario fue el adolescente quien actuó de manera indebida.

"Eso fue una actividad que se veía premeditada, porque el estudiante filmó todo el proceso y después publicó en redes sociales como si hubiese hecho una gracia o un merecimiento al docente, entonces ahí definitivamente hubo una mala conducta", manifestó el funcionario.

"Se iba a proceder a aplicar lo que dicta el Manual de Convivencia para estas conductas, pero la mamá al ver la situación retiró los papeles de su hijo al día siguiente y ahí se cortó todo el procedimiento que se iba adelantar", contó.

El secretario informó que están dispuestos a brindar acompañamiento al menor, en especial, para ayudarle a conseguir un cupo en otra institución si así lo solicita, toda vez que es necesario garantizarle el derecho a la educación.

