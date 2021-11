Aparece el ‘Khaby colombiano’ en centro comercial de Soledad y todos creyeron que era el original

A Khaby Lame, el tiktoker que se volvió viral en pandemia y que tiene más de 120 millones de seguidores en redes sociales por su popular gesto de palmas extendidas y hombros caídos, le salió doble en Barranquilla.

Se trata de un joven humorista llamado David Riascos que, como él, es afrodescendiente, mide más de 175 centímetros de altura y es de contextura delgada.

El asunto es que el parecido entre David y Khaby es tal, que el joven ha logrado crecer en redes sociales a partir de la publicación de videos en los que, igual que el tiktoker, resuelve situaciones cotidianas de manera sencilla, a pesar de lo complejo que puede resultar para otros.

El pasado fin de semana, David y sus amigos decidieron ir a un centro comercial de Soledad, con dos de ellos vestidos como guardaespaldas para llamar la atención de los compradores y hacerles creer que el propio Khaby Lame estaba allí.

Todos lo creyeron y hasta la vigilancia del establecimiento tuvo que intervenir para controlar al alto número de personas que intentaban abalanzarse sobre él para pedirle una foto.

“La verdad fue algo que no pensé que fuera pasar. Había personas que me decían que no podían creer que estuviera ahí. Me preguntaban que por qué ahí, en ese centro comercial. Otros decían: ¿en serio es él? Y se me acercaban y me tocaban. Fue tanto el alboroto de las personas que me tocó salir del centro comercial acompañado de la vigilancia del sitio”, cuenta entre risas el joven imitador.

David, muy fiel a su papel, posó durante 40 minutos para centenares de fotos con aquel popular gesto. Incluso, hubo algunos seguidores que le hablaron en inglés para pedirle una foto y felicitarlo por su trabajo.

“Yo hice eso porque personas allegadas se la pasaban diciéndome que yo soy el hermano perdido de Khaby Lame. Que mi papá tuvo otro hijo por África y bueno, lo he cogido todo de broma”, comenta David.

Todo fue registrado en un video que recientemente publicaron en redes sociales y en el que los humoristas bromean sobre el impacto que generó el paso de Riascos por el centro comercial en medio de una broma que sostuvieron hasta el final, pues incluso en el parqueadero del recinto respondió a las solicitudes de fotos de los fans de este popular influencer.

Por lo pronto, este ‘Khaby colombiano’ está viendo crecer sus seguidores en sus redes sociales, en las que publica videos en los que emula los del personaje original.