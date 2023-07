Aquí estoy y aquí me quedo, seguiré peleando: alcalde de Cartagena sobre suspensión de Procuraduría

El alcalde de Cartagena, William Dau, se pronunció sobre el fallo de la Procuraduría General de la Nación que lo suspende del cargo durante cuatro meses por llamar “nido de ratas” a los directivos de la Universidad de Cartagena.

El mandatario cuestionó el tratamiento “exprés” que, según él, tuvo este juicio disciplinario.

“Fíjense que a esto le dieron un tratamiento exprés, en tiempo récord vinieron, investigaron, llamaron y fallaron. Resulta que la misma Procuraduría, desde hace años, tiene una cantidad de casos pendientes por resolver, como el caso de la excontralora Nubia Fontalvo, hace años que quedó eso al descubierto, la Fiscalía tiene grabaciones”, dijo.

El alcalde Dau, además, denunció persecución política en su contra.

Publicidad

“La Procuraduría ni siquiera se ha dignado en contestarme con todas las pruebas del “Libro blanco”, así como con Nubia Fontalvo, la misma cosa, ellos no resuelven, no sancionan y cuando sancionan buscan al eslabón más débil y a mí me la tienen velada desde que yo declaré mi inconformidad con el Gobierno nacional anterior”, indicó.

A su vez, el mandatario cartagenero dijo estar tranquilo, ya que su defensa apeló esta decisión de primera instancia.

“Ya mi abogado interpuso el recurso de apelación, y muy bien sustentado. Primero que todo, la Procuraduría está violando las disposiciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como en el caso de Gustavo Petro y numerosos casos más (…), además, ignoraron las pruebas nuestras, declaraciones testimoniales del nido de rata, de la corrupción al interior de la Universidad de Cartagena”, señaló.

Publicidad

Entretanto, fiel a su estilo polémico, el alcalde envió un mensaje a los cartageneros.

“Aquí estoy y aquí me quedo, yo voy a seguir peleando porque yo soy íntegro, yo soy activista anticorrupción tengo que decir las cosas como son (…). Sepan todos ustedes que aquí estoy, aquí me quedo, y me quedo hasta el 31 de diciembre”, afirmó.