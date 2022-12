Cartagena sin Reinado Nacional: editorial de Ley del Montes

La decisión de los organizadores de Miss Universo, cuya franquicia cambió de dueño, terminó por afectar el evento social más importante de Cartagena y del país: el Reinado Nacional de la Belleza.



De acuerdo con el presidente del concurso, Raimundo Angulo, la decisión obliga a trasladar el certamen de Noviembre de este año a Marzo próximo. Es decir, este año no tendremos soberana de la belleza nacional. Ello, por supuesto, no sólo causa traumatismo en las distintas delegaciones que desde meses atrás se han venido preparando para asistir al magno evento en La Heroica, sino que afecta significativamente la economía de una ciudad que tiene en este evento una de sus principales fuentes de ingresos.



Pero la ocasión no deja de ser una buena oportunidad para que Cartagena de Indias vuelva a mirar sus fiestas novembrinas tradicionales, que fueron las que dieron origen al que con el tiempo terminó convirtiéndose en el evento social más importante del país.



El Reinado Nacional de la Belleza cedió a los intereses comerciales y mercantiles de directivos y patrocinadores, quienes lo alejaron de los escenarios populares para trasladarlo a círculos elitistas, clubes sociales y espacios reservados para quienes podrían pagar los altos costos de las entradas a los distintos eventos.



De manera que en este Noviembre hay que rescatar las fiestas populares de La Fantástica con el fin de que sea el pueblo quien se empodere de los actos de celebración. Que vuelvan las verbenas, los salones de baile, las fiestas en los barrios, que el pueblo cartagenero se apropie de nuevo de unas festividades que fueron avasalladas por un evento particular, aunque tenga el rótulo de certamen nacional.



Las Fiestas de la Independencia -que fueron relegadas por el Reinado Nacional- son patrimonio de los cartageneros, quienes tienen la mejor oportunidad para mostrarle al país su tradición y su cultura. El Reinado Nacional de la Belleza, aunque moviliza a buena parte de delegaciones de los distintos departamentos del país, carece del ingrediente popular que caracteriza las fiestas novembrinas tradicionales.



Para decirlo en plata blanca, se trata de un certamen elitista y excluyente que la mayoría de los cartageneros no disfrutan.



Bienvenidas, pues, las auténticas y tradicionales fiestas novembrinas de Cartagena. Esperamos que los habitantes de La Heroica puedan disfrutar en paz y tranquilidad de todos y cada uno de los eventos que están siendo programados por las autoridades de la ciudad.



El Reinado Nacional de la Belleza, entre tanto, tendrá en Marzo próximo la mejor oportunidad para escoger a la Señorita Colombia que nos representará en Miss Universo. Así las cosas, la separación de los dos certámenes permitirá disfrutar de ambos sin que el éxito comercial de uno de ellos termine opacando el valor cultural y tradicional del otro, que es tanto o más valioso que el primero.