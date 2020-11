Cientos de cartageneros hicieron fila buscando empleo en reconocido restaurante

Yeremi Arnedo, una madre soltera de 22 años, fue una de las más de 500 personas que hicieron fila este jueves a las afueras de la nueva sede del restaurante Andrés Carne de Res, en el Centro Histórico de Cartagena , en busca de una oportunidad de empleo.

Perdió su trabajo como auxiliar de cocina en un hotel de la zona norte de la ciudad, cuando apenas iniciaba la pandemia, y no dudó- relata esta joven madre- en viajar más de hora y media hora desde el municipio de Turbaco, a presentar su hoja de vida luego recibir la imagen de la convocatoria por Whatsapp.

“Cuando empezó todo esto nos suspendieron el contrato (…) Ha sido duro, porque tengo un niño pequeño, pero me he defendido con un pequeño negocio en casa. Ahora espero que me llamen para seguir con mi labor, y si no seguir insistiendo”, narró Yeremi.

La historia de Yeremi, es similar a la de otros cientos más que hicieron la larga fila, que les dan rostro a las altas cifras de desempleo que ha registrado históricamente la ciudad y que se agudizaron con la pandemia del COVID-19 en Cartagena.

Yo trabajaba en un hotel y muchos nos quedamos sin trabajo apenas empezó la pandemia(...) Entonces dada las circunstancias cualquier trabajo nos caería bien, escuché de este trabajo con un amigo y aquí estamos contó Rafael Bolívar, un gestor logístico que aspira al cargo de mesero en Andrés Carnes de Res Cartagena.

Según cifras del Centro de Estudios Económicos y del Trabajo, Cedetrabajo, basados en la última Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, en Cartagena el número de desempleados entre julio y septiembre de este año, pasó de 34.000 a 76.000, en comparación con el 2019.

Los desempleados en la ciudad, pasaron de 34.000 a 76.000 entre julio-septiembre. Esto se traduce que a pesar de que en relación con el trimestre pasado fueron 3.000 personas que perdieron su empleo, si se compara con el 2019, hay 30.000 personas más que están desocupadas y la tasa de desempleo se ubicó en el 18.9% señaló Leonardo Jiménez Molinello, director de Cedetrabajo capítulo Cartagena, quien detalló que esta es una de las cifras de desempleo más alta de los últimos años.

Los sectores económicos que han reducido mayores empleos son el industrial, que pasó de 44.000 a 35.000 empleados; el sector comercio y de reparación de vehículos que pasó de 83.000 a 78.000; y el sector de actividades artísticas y otros, que cayó de 46 a 37 mil puestos de trabajo.

”No esperábamos esta cantidad de gente”

Álvaro Ángel, gerente de este reconocido restaurante que abrirá sus puertas en Cartagena el próximo mes de diciembre, explicó que se sorprendieron con el gran número de personas que asistieron a esta convocatoria, por lo que decidieron recibir las hojas de vida y posteriormente agendar las entrevistas.

“Nosotros citamos un número determinado de gente, pero yo me imagino que por el desempleo y todo lo que viene sucediendo, una persona le dice al amigo y el otro le dice al otro, y esto fue lo que pasó (…) Se volvió un voz a voz la convocatoria. Hemos evacuado, para luego hacer la clasificación general”, precisó.

Foto: BLU Radio

Ángel detalló que en esta convocatoria esperan contratar entre 60 y 70 personas, que entrarán a operar el restaurante, que estará ubicado en el centro comercial La Serrezuela.

En redes sociales, las imágenes de tantas personas haciendo fila, en algunos casos sin tener en cuenta el distanciamiento social, generó críticas, pues señalan que la convocatoria podría haber sido virtual.