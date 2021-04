Construcción de vivienda nueva en Providencia no va al paso que quisiéramos: directora del DPS

La recuperación de Providencia avanza con dificultad, reconoció Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social y gerente para la reconstrucción de la isla tras el paso del huracán Iota. La funcionaria, en entrevista con Mañanas BLU, habló sobre las razones de la demora.

“En vivienda nueva no vamos al paso que hubiéramos querido, empezaron atrasadas desde un inicio. No quiero culpar a la población porque no es así, pero sí cuando trajimos los tres modelos tipos, que trajimos seis casas, la población dijo que a esas casas no y tuvimos que empezar esa concertación que terminó a finales de diciembre”, indicó Correa.

“Debíamos tener 50 viviendas nuevas en abril y no vamos a tenerlas. Creo que vamos a tener terminadas entre 25 y 30, espero que en mayo nos pongamos al día. Lo que sí puedo garantizar es que antes del 30 de junio, que es la época cuando empieza la temporada de huracanes que, aunque no es la época en esta localización, debemos tener una solución grande”, añadió.

La funcionaria se refirió al compromiso del presidente Duque de lograr la reconstrucción de Providencia en 100 días.

“Este plan 100 lo que hacía era poder empezar. Poder tener ese arranque que necesitábamos para iniciar la reconstrucción de la isla”, aseguró la funcionaria.

De acuerdo con Susana Correa, no es claro a quién se le ocurrió pensar que la reconstrucción de Providencia podría concluirse en ese lapso.

Publicidad

“No sé, ni creo que tampoco sea importante en este momento. La población sabía de todas las dificultades que tenían, porque ellos mismos las han vivido. Pienso que entendían que en cien días podíamos haber empezado todas las construcciones, o antes de abril, siempre hemos dicho 10 de abril”, afirmó.

La directora del DPS habló sobre la meta que se tiene para entregar las obras de reconstrucción en su totalidad.

“Teníamos hasta marzo de 2022 como fecha última, pero yo creería que puede ser antes", declaró.

Escuche a Susana Correa en entrevista con Mañanas BLU: