Cucos amarillos en promoción y uvas costosas: la cara de los agüeros en Barranquilla

La ropa interior amarilla es la de la prosperidad y la de la suerte para muchos, por eso la tradición de vestirla el 31 de diciembre no se pierde ni en pandemia, al contrario, la gente le pone fe para ver si en 2022 le decimos adiós al COVID-19 .

En el centro de Barranquilla los están rematando con promociones de 3x2, para que la familia uniforme su ropa interior, así no lo vuelvan a usar el resto del año.

"Ya vine corriendo a comprarlos. Yo me los coloco a las seis de la tarde y si me emborracho, no me los quito hasta el otro día", comenta, entre risas, Alberto Rico, uno de los compradores.

La otra tradición que no puede faltar es la de las 12 uvas antes de medianoche. Aunque el precio se complicó por el incremento de la última semana con el que la banda de uva nacional pasó de $8.000 a $11.000 pesos; un incremento del 38 % que pocos esperaban. Estos datos, de acuerdo con la Central de Abastos del Caribe, dieron un leve alivio para este 31, pues bajó $800 pesos, es decir, un 7 %.

Aun así, la compra no faltará para muchos, aunque parezca un mal agüero de incremento de precios para el 2022.

"Venimos por las uvas, los ingredientes para la lechona y el vino, que no puede faltar. Vamos a orar mucho para pedir que no nos afecte el COVID-19, pues este año no perdimos a ninguno", cuenta Estela Ruiz, mientras llega al popular paseo Bolívar de Barranquilla.

