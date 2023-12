En cárcel de Cómbita llevan 8 días aguantando hambre: director del Inpec sobre crisis alimentaria

Desde Cartagena , el director general del Inpec , el coronel Daniel Gutiérrez, alertó sobre una delicada crisis alimentaria que se viene presentando desde hace ocho días en la cárcel de alta y mediana seguridad de Cómbita, en Boyacá .

El coronel Gutiérrez aseguró que los contratistas no están cumpliendo con la entrega de las raciones de alimentos en el tiempo ni el gramaje indicado, lo que termina poniendo en riesgo las condiciones de seguridad al interior del centro penitenciario.

“Actualmente tenemos una crisis muy grande en Cómbita , teniendo en cuenta que llevan más o menos ocho días aguantando hambre. Hoy en día los operadores no están cumpliendo ni con el gramaje ni con los horarios, entonces lo que tenemos allá no es huelga de hambre, porque finalmente no tienen nada que comer, sin embargo, tenemos problemas muy grandes frente al control penitenciario, teniendo en cuenta que se quieren fugar”, sostuvo.

El director del Inpec explicó que la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios no ha dado “respuestas contundentes” sobre las fallas de los contratistas, lo que agudiza la situación para los cerca de cinco 1.000 privados de la libertad que se encuentran en este centro penitenciario.

Publicidad

“Hay una transición, entre noviembre y diciembre, de los consorcios que venían entregando la alimentación en los establecimientos de orden nacional. Parece que eso ha generado esos traumatismos que, finalmente, nos afecta a todos los servidores del Inpec y no a la Uspec, porque ellos contratan todo el tema logístico y demás, pero no conviven diariamente con las personas privadas de la libertad que están aguantando hambre, que sus familias presionan y que se presentan esas situaciones totalmente entendibles en términos dignificación de la privación de la libertad”, dijo.

Entretanto, el coronel Gutiérrez señaló que esta situación ya fue informada a los órganos de control, pues, de trascender a otros establecimientos penitenciarios y otras zonas del país, se podría producir una gran crisis carcelaria.

Publicidad

“La Uspec se tiene que comprometer para que alinee a sus consorcios y los consorcios cumplan con la alimentación. Ya se le informó a la Procuraduría, a la Contraloría, a todos, para que le pongan los ojos encima a esa contracción y sobre todo al cumplimiento de los contratos”, puntualizó.

El director del Inpec visitó Cartagena para hacer el lanzamiento de la comunidad terapéutica de la cárcel de Ternera, un patio especial en el que privados de la libertad reciben asistencia sicosocial para superar la adicción a drogas. En Cartagena, 20 internos ya hacen parte de este programa, el primero en el Caribe colombiano, que se proyecta se ponga en marcha próximamente en otros centros carcelarios de la región.

Le puede interesar: