Extorsiones han aumentado hasta en un 30% para época de fin de año en Barranquilla

“No se haga matar”, “cuide su negocio”, “piense en su familia”; son las amenazas que a diario reciben decenas de comerciantes en el área metropolitana de Barranquilla, especialmente en municipios como Soledad y Malambo, quienes denuncian que el flagelo de la extorsión continúa tomado fuerza, aumentado su incidencia hasta en un 30%.

A través de llamadas, en su mayoría, los extorsionistas dejan por sentado que si el comerciante se niega a pagar la exigencia económica que le solicitan, lo más probable es que sufra un atentando en su negocio a través de disparos, e incluso, acompañados de panfletos que son lanzados en las puertas de los establecimientos.

"Yo tengo la orden de arremeter contra usted si no paga la colaboración que le estamos solicitando. Vea doña, piense en su familia, en su negocio, en sus hijos, pague y no me obligue a llamar a mi comandante", se escuchó en una conversación telefónica aportada por una comerciante del centro de Barranquilla.

Orlando Jiménez, presidente de la Unión Nacional de Comerciantes en el Atlántico, aseguró que con cobros mensuales de hasta $6 millones las extorsiones llevaron a que durante este año 2022 más de 100 pequeños locales comerciales bajaran sus esteras y cerraran definitivamente sus negocios.

"Es usual que para esta época del año se agudice el problema de la extorsión, pues estamos hablando del mes de diciembre con primas, quincenas, regalos y créditos a bordo. Desde el año 2019 hemos padecido de un delito que pareciera de nunca acabar para nosotros como comerciantes", dijo.

Además, Jiménez precisó que "hasta 10 llamadas semanales reciben algunos comerciantes en el área metropolitana, porque el panorama más crítico se presenta entre Soledad y Malambo, que son los municipios más afectados".

La Unión Nacional de Comerciantes en el Atlántico reitera el llamado al Gobierno Nacional para la toma de decisiones inmediatas, mientras piden que el sistema judicial se fortalezca para descongestionar el número de casos por cada juez en Barranquilla".

