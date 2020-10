¡Felicidad en el mar! Regresaron los bañistas a las playas de Bocagrande

Cartagena sigue adaptándose a la nueva normalidad y la reactivación del turismo en medio de la pandemia. Este viernes, decenas de bañistas volvieron a las playas de El Bony, en Bocagrande, para hacer parte del piloto de reapertura del segundo tramo de playa habilitado en la ciudad.

Reserva previa, distanciamiento social en 120 módulos sociofamiliares con capacidad para seis personas cada uno, y uso obligatorio de tapabocas fuera del agua, son algunas de las reglas que deben cumplir los visitantes de estos 250 metros de playa bioseguros.

El bullicio de niños y los rostros felices de decenas de familias, que desde primera hora del día llegaron a esta popular y conocida playa, fueron protagonista en esta jornada de reapertura.

Quería desestresarme un rato con los niños, y la verdad decidí venir a esta playa porque veo que sí hay protocolos, seguridad, estás con tu familia en un cubículo solo y no hay aglomeración de personas que es lo importante relató Linda Esmeralda Pérez, una ama de casa que viajó desde Barranquilla hasta Cartagena para disfrutar del mar en compañía de sus hijos.

Las autoridades de la ciudad, por su parte, confían que estas playas bioseguras ayuden a controlar la propagación del COVID-19 , y hacen un llamado a quienes irresponsablemente utilizan playas que no han sido autorizadas a seguir los protocolos.

María Claudia Peñas, asesora de despacho para la reactivación económica de la ciudad, aseguró que del éxito de estos pilotos dependerá la reactivación de más sectores de playa en toda la ciudad.

Publicidad

“Estamos haciendo un esfuerzo de abrir de manera segura para no cerrar, y el protocolo de playas es uno de los más estrictos que existe, quienes incumplen y no acatan las normas terminan poniéndonos en riesgo a todos”, señaló la funcionaria, quien recordó que turistas o cartageneros que sean sorprendidos en playas insulares o sectores de playa de la ciudad no habilitados podrán ser sancionados con comparendos.

Con este sector de Bocagrande son dos los sectores de playa oficialmente habilitados para el uso de bañistas en Cartagena. Playa Azul, en La Boquilla, y esta playa conocida como el Boni, ubicada frente al Hotel Caribe con capacidad para albergar hasta 780 bañistas.

Vendedores piden que se habiliten más sectores

Asociaciones de vendedores informales y carperos, aunque ven con expectativas esta reapertura piden que se habiliten nuevos sectores lo más pronto posible.

“Hay muy poca gente que puede trabajar en estas playas, tienen que abrir otras para que podamos trabajar todos (....) Estos meses han sido duros, y ya nosotros ni nuestras familias aguantamos más”, dijo Eder Jonhson, un vendedor informal que no hace parte de los 30 autorizados para ofrecer servicios en esta playa.

La Alcaldía anunció que la próxima semana se dará apertura a otros dos tramos de playa, uno frente al Centro Comercial Nao Fun & Shoping, con 120 módulos; y otro frente al hotel Cartagena Plaza, con 80 módulos. La ciudad tendría una franja de 720 metros de playa y 320 módulos.