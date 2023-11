Fiscal Burgos cuestiona impugnación por competencia de Nicolás Petro: "¿Es una maniobra dilatoria?"

En medio de la audiencia de acusación contra Nicolás Petro, el fiscal Mario Burgos señaló que no comparte los argumentos esbozados por la defensa del exdiputado, al considerar que no procede la impugnación por falta de competencia territorial del Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Barranquilla, a cargo del juez Hugo Carbonó Ariza, porque supuestamente la mayoría de los delitos asociados a lavado de activos y enriquecimiento ilícito se habrían desarrollado en Bogotá.

Según Burgos, esta actuación sería un "abuso de los recursos para no continuar con el trámite penal", toda vez que los tres bienes producto del blanqueo que se investiga están en la ciudad de Barranquilla y en municipios del Atlántico, entre los que se encuentra una casa campestre y un vehículo Mercedes Benz.

"Me dejan perplejo, quedé atónito con esa propuesta de la bancada de la defensa. Por supuesto, no acepto esa propuesta, que no sé cómo llamarla", indicó el fiscal, quien cuestionó de manera directa si esta impugnación no sería una maniobra dilatoria, pues lo propuesto evidenciaría un desconocimiento de la norma.

Explicó que el vehículo adquirido fue registrado con placas de Barranquilla y que el proyecto inmobiliario en el que invirtieron contó con un contrato de suscripción firmado en una notaría de la capital del Atlántico. "Existe un desconocimiento de la norma en la impugnación", agregó el fiscal.

Entre tanto, la representante de la Procuraduría también rechazó la solicitud de traslado de despacho y apoyó la disertación de la Fiscalía, al considerar que la competencia está en los juzgados del circuito de Barranquilla. "No entiendo de dónde saca la defensa que ese lavado ocurrió en Bogotá, si allá solo hubo gustos menores", dijo Margarita Salas.

