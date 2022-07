Gremios de taxistas están preocupados por el alza de combustible en Barranquilla

Luego del anuncio por parte del Gobierno Nacional de aumentar en 150 pesos el precio de la gasolina y el Acpm , el gremio de los taxistas manifestaó su preocupación por el incremento en sus costos.

Pese a que en Barranquilla la mayoría de los vehículos de servicio público usan gas natural como combustible, el nuevo parque automotor que se esta renovando, no quieren convertir sus carros a gas y esto representa el 40 % de los vehículos de servicio público.

En la capital del Atlántico existen más de 13.000 vehículos tipo taxi que circulan por sus calles y el área metropolitana.

Para Jorge Guerrero, presidente del sindicato de taxistas Sinchotaxi, el aumento del combustible pondrá a los conductores de servicio público "entre la espada y la pared".

"Si aumenta el servicio, no lo cogen, y se van con un vehículo particular, y si no lo aumenta, sus ingresos disminuyen, porque el combustible aumentó de precio y seguirá aumentando, esto nos tiene muy preocupados", contó Guerrero.

"El transporte va a estar muy golpeado, téngalo por seguro que se pueden prestar protestas por parte del sector transportador", aseguró el sindicalista.

Finalmente, Guerrero dijo que están a la espera de que medidas tome el Gobierno Nacional para frenar esta alza.

