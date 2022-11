Hallan cuerpo desmembrado en zona rural de Sabanalarga, Atlántico, junto con mensaje en un cartón

En Atlántico sobre las 8:40 de la mañana de este sábado, el cuerpo de un joven, de aproximadamente 25 años, fue hallado desmembrado. Las partes se encontraron en zona rural de Sabanalarga a la altura de la Feria Ganadera.

Ante el llamado de la comunidad, de inmediato miembros de la Policía en el departamento se desplazaron hasta el lugar, acordonando el área para iniciar las diligencias de inspección técnica del cadáver, con el fin de recolectar material probatorio que permita identificar a la víctima y dar con los responsables del macabro hecho.

Lo que más llamó la atención de la Policía, transeúntes y curiosos en el sector, es que las extremidades (cabeza, brazos y piernas), estaban acompañadas de una nota que decía: “El joven pagó con su vida los robos que hizo en la vía La Cordialidad” , lo que podría, según una primera hipótesis, responder a un posible caso de retaliación.

Sabanalarga es precisamente uno de los cinco municipios del Atlántico que se mantiene en alerta por disputas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), mejor conocidas como Clan del Golfo, a los que se suman Baranoa, Polonuevo, Luruaco y Repelón, en medio de una una reciente alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo sobre ello.

Los homicidios selectivos y múltiples, la extorsión, las amenazas, están afectando de manera directa a las comunidades de estos municipios, en especial, a comerciantes, transportadores, población infantil, adolescente y juvenil. A lo que se le suman diferentes formas de violencia basada en género, entre ellas, la sexual, dirigidas a mujeres y a población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), quienes también son víctimas de violencia por prejuicio.

Piden redoblar esfuerzos en municipios del Atlántico.

En una visita al departamento dos meses atrás, el defensor del Pueblo verificó de primera mano la problemática social y de seguridad que se vive en esta región del país y solicitó a las autoridades redoblar esfuerzos para frenar la extorsión , las amenazas, y los homicidios, y coordinar acciones para avanzar en soluciones de fondo.

“En esta alerta temprana 029-2022 no solo advertimos los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, también le hacemos 15 recomendaciones a las autoridades con el propósito de que se tomen las medidas necesarias, con la pertinencia y debida diligencia, que permitan garantizar la vida e integridad de estas comunidades”, señaló Carlos Camargo.

