Hay dificultades sen el proyecto: Veeduría del agua de Santa Marta al declararse desierta licitación

Luis Miguel Moisés, vocero de la Veeduría del agua de Santa Marta , habló en Mañanas Blu sobre la decisión de la alcaldesa Virna Johnson de declarar desierta la licitación de polémico contrato de 1.6 billones

De acuerdo con el vocero Luis Miguel, el proyecto presenta una serie de dificultades.

"Hay unas dificultades indudablemente serias dentro del proyecto. Nosotros presentamos una acción popular para que se detuviera, por eso celebramos que se declarara de cierta la licitación porque, si bien es cierto, Santa Marta tiene y adolece de un problema histórico. Somos la ciudad más antigua de América de Colombia, pero también tenemos el acueducto más antiguo de América, entonces, el problema no solamente es de captación, sino que es un problema de gestión de redes", explicó el vocero.

Asimismo, el vocero recordó que, tanto la Procuraduría como la Controlaría, habían pedido que no se siguiera adelante con esta licitación.

"Estas entidades habían pedido que no se siguiera adelante con esta licitación por una cantidad de dudas sobre la posibilidad de que el eventual ganador tuviera el músculo financiero para poder llevar a cabo la obra. La génesis del problema en la ciudad de Santa Marta es uno y es que no tiene un plan maestro de acueducto , alcantarillado y sistema pluvial. No sabemos el estado de las tuberías, no tenemos absolutamente claro cómo funciona. Santa Marta requiere la formulación de este plan maestro, pero además se tienen que hacer unas inversiones en un marco de plan de choque y, precisamente, los 19.000 millones de pesos que, lamentablemente la alcaldesa no aceptó en su momento", sostuvo.

Asimismo, confirmó el porcentaje de barrios que no cuentan en la actualidad con el servicio de agua potable .

“El 70 % de los barrios en Santa Marta no tienen agua potable. Nosotros en este momento, de acuerdo a EPM, estamos en una época de lluvia, supliendo la necesidad de Santa Marta en términos de agua. El problema definitivamente es el problema de distribución, que se pierde mucha agua en la distribución", indicó.

