Instalación de medidores "sin previo aviso" tiene enfrentados a siete centros comerciales con Air-e

Los gerentes de siete centros comerciales de Barranquilla denunciaron públicamente lo que para ellos son “prácticas abusivas” por parte de la empresa Air-e, luego de que esta decidiera instalar medidores 'padre' o totalizadores para facturar el servicio de energía a estas copropiedades.

Los centros comerciales que dicen estar afectados por esta situación son Country Plaza, Gran Centro, World Trade Center, Ocean Tower, Parque Central, Centro Mix Vía 40 y Centro Industrial Zona Express. Los gerentes de todos estos, inclusive, han anunciado que interpondrán acciones legales contra Air-e, porque dicen que ni siquiera fueron notificados de la instalación de esos nuevos medidores.

Así lo expresó Julieth Sandoval, gerente de Country Plaza, quien señaló que "estos totalizadores no fueron informados de su colocación a cada una de las empresas y centros comerciales representados; nosotros no teníamos conocimiento de estas acciones por parte de la empresa Air-e, no nos convocaron, no nos dieron detalles de cuánto estaba expidiendo dicho totalizador".

Rubén Barbas, gerente de Parque Central, afirma que la medición con estos totalizadores lo que ha traído consigo es un aumento en el cobro del servicio.

"En el caso puntual del centro comercial Parque Central, es inverosímil porque nosotros empezamos teniendo en promedio unos 11.000 KV para el área común, y llegamos hasta el mes de julio con una suma de 14.378 KV, lo que indicaría un claro aumento tanto en lo que se consume como en lo que se cobra. Pasamos de tener facturas de $11 millones a $16 millones de pesos".

¿Qué responde la empresa Air-e?

La empresa Air-e afirma que la decisión de instalar los medidores 'padre' obedece a las pérdidas de energía que ha detectado la compañía en centros comerciales y conjuntos residenciales.

Explica que “cuando se hace un seguimiento de la energía que se registra en los medidores de las zonas comunes, se ha podido establecer que en la mayoría de los casos esta energía no es igual a la que efectivamente consumen todas las instalaciones eléctricas de dichas zonas”.

A partir del análisis, Air-e afirma que “el consumo de los centros comerciales y edificios intervenidos a agosto de 2023 solo era de 1.1 GW y a octubre de 2023 era de 8.1GW. En solo tres meses supera los 4.5GW, lo que implica que había pérdidas del orden de los $5.000 millones de pesos aproximadamente”.

“La problemática radica en que lamentablemente muchos locales hacen intervenciones en la red eléctrica de las áreas comunes para evadir el pago del consumo real del servicio de energía”, dice.

